Quem sabe faz ao vivo: vira-lata faz cocô no palco do ‘Domingão’

O novo quadro de adestramento de cachorros, por crianças, no ‘Domingão do Faustão’, começou bem.

Um dos candidatos, Guli, um vira-lata, se animou durante sua apresentação, fugiu ao controle da dona, Luana Mábile, no melhor sentido, e, animado ao extremo, parou para defecar no palco do programa.

A menina ficou constrangida, o cachorro nem aí, e um especialista em pet presente no júri garantiu que tudo aquilo era sinônimo de felicidade do cão. ‘O cachorro é o animal mais feliz do mundo’, disse o jurado.

O quadro terá duração de três domingos. Por sorte ou precaução, um trio de limpeza entrou rapidamente em cena e tirou a caca de cena.