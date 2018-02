Cartão Vermelho para o Cartão Verde: Quem comenta futebol às terças?

Entre as tantas mudanças que a Cultura achou que teria de operar em seus planos de reformulação, há itens não apenas desnecessários, como absolutamente contraproducentes.

Quem comenta futebol às terças, por exemplo?

O Cartão Verde agora será às terças, não mais nas noites de quinta, day after de jogos da rodada e, oras bolas, mais que oportuno para analisar desastres e acertos da véspera.

Às terças, depois que as mesas de domingo já esgotaram seu primeiro olhar sobre os jogos e as mesas das segundas-feiras já abusram da análises a distância de cada lance, o que resta dizer?

Ainda que Sócrates, Xico Sá, Vladir Lemos e Vitor Birner sempre saibam surpreender, a perda pela troca de dia é latente.

