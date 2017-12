Que medo do Justus

Depois de ser demitido pelo subordinado Peter Collins na edição passada daquele “O Aprendiz 3”, via TV Record, Roberto Justuso voltou à cena um tom acima.

No programa exibido na terça-feira (cujo vídeo está bombando no site da Record, www.rederecord.com.br/oaprendiz ), Justus fomentou lá um certo individualismo. Disse que não estava interessado no tal do trabalho de equipe, termo que seduz nove entre dez profissionais por aí _ do futebol ao mundinho da comunicação.

Na edição que foi ao ar agora há pouco, o demitido foi Luís Eduardo, sob o argumento de “omissão”.

E como foi crueeeeel, esse Justus.

Quem sabe prevenindo-se de mais alguém que pudesse lhe dizer “não quero mais brincar”, foi ele próprio quem se rebelou. Resultado: deixou o grupo inteiro com a cabeça na guilhotina (olhaí o trabalho em equipe). O homem foi rude como um executivo só seria entre as quatro paredes de um escritório.

Parece que Peter fez bem a Justus. Nada como um desafio.