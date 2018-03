Quanto vale o show do Justus?

A Record transmite ao vivo, amanhã, com direito a platéia de convidados e em ritmo de final de campeonato, o desfecho da 3ª edição de “O Aprendiz”.

A última sala de reunião será ambientada no próprio Teatro Record, dando a platéia e telespectadores a chance de saber ao mesmo tempo quem será o contratado por Roberto Justus para dar carão na Wunderman, agência de marketing direto com sede em Nova York, com salário anual de R$500 mil.

A tarefa da decisão: os dois finalistas, Bia e Anselmo, deverão mudar a realidade de duas instituições sociais, um asilo e um abrigo para menores carentes. Para realizar essa tarefa, os finalistas contarão com o apoio dos aprendizes já eliminados.

Fechar a cena com causa social até soa como redenção para um programa que premia a delação antes mesmo do crime consumado. Vide que todo aquele que tentava poupar alguém normalmente dançava.