Projac se rende à arte de Paraisópolis

A Globo reproduz no Projac todo cenário que abriga novelas fora do Rio. Assim é com Paraisópolis. Mas a arte original da comunidade se impôs sobre a ficção: além das belas esculturas que Berbela, artista local, fez para a animação em stopmotion, a abertura de I Love Paraisópolis também tem DNA original na música. Batizada como A Cor do Brasil, a canção de Victor Kreutz é sua primeira gravação profissional. Ex-morador de Paraisópolis, ele trabalha lá e apresentou a música quase ao acaso, durante um teste de elenco. A obra impressionou a direção e venceu o forte lobby que a indústria fonográfica costuma dedicar à disputa de uma abertura de novela.

Foto: Zé Paulo Cardeal/Divulgação

Amiga de Chacrinha. Elke Maravilha conversa com Pedro Bial, roteirista do espetáculo Chacrinha, O Musical, num intervalo da gravação do Altas Horas especial em homenagem ao Velho Guerreiro. A Globo exibe a edição amanhã.

…Trabalho infantil artístico, que não merece a devida atenção como trabalho infantil, é o foco de um seminário promovido pelo Tribunal Regional Trabalhista de São Paulo, nos dias 18 e 19 de junho. Todas as emissoras de TV abertas foram convidadas para a ocasião.

… O ‘BBB’ ainda tem chão por aqui, e como tem. A Globo ampliou para 11 capitais a procura por candidatos que possam compor o elenco da 16ª edição. No início da próxima semana, a equipe estará em Cuiabá. A peneira incluirá ainda Porto Alegre, Brasília, Natal e Belém.

… Carlos Bertolazzi vai se dividir entre o Cozinha Sob Pressão, no SBT, e a nova temporada da série da Fox Life, com Guga Rocha e Dalton Rangel. O programa agora atende por Homens Gourmet na Estrada. O trio cozinhará em ritmo de tour por oito cidades, incluindo Angra dos Reis, Campos do Jordão e Paraty. As gravações vão até 9 de junho.

… Juma Marruá volta a habitar a conversa de Cristiana Oliveira no cenário que lhe deu fama: a atriz é uma das entrevistadas de Angélica na temporada de inverno do Estrelas, a ser gravada toda no Pantanal, palco da novela de maior sucesso da extinta TV Manchete. A equipe embarca na próxima semana.

…A propósito, a Globo tem sido mais maleável que nunca quanto ao aval para que seus funcionários mencionem produções de outros canais. Ainda que a Manchete tenha fechado suas portas há anos, a novela Pantanal foi, durante muito tempo, assunto evitado na casa.

…’Hércules’ levou o Telecine Premium e o Pipoca ao 1º lugar da TV paga durante as duas exibições do filme, nos dias 2 e 3 de maio.

21 ANOS

completa a Revista do Cinema Brasileiro, idealizada e dirigida por Marco Altberg, na TV Brasil. A edição deste sábado, às 22h15, traz um revival das ex-apresentadoras e depoimentos relevantes

Foto: Rodrigo Belentani/Divulgação



“É mais fácil ser chefe do que marido dela”

MARCELO DE CARVALHO, sócio da RedeTV!, sobre sua mulher, Luciana Gimenez: vai ao ar neste sábado, no Programa Raul Gil, pelo SBT