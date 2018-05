O Profissão Repórter bateu ontem seu recorde do ano na Grande São Paulo, com 19 pontos de média, patamar que em 2010 alcançou uma única vez. Na região, cada ponto equivale a 58,2 mil domicílios com TV.

O tema do dia: presídios femininos.

Não foi caso isolado. O programa de Caco Barcellos e dirigido por Marcelo Souto Maior tem batido em sucessivos bons índices no Ibope este ano.