Portiolli é o cara certo no lugar certo

Acertada a decisão do SBT em empossar Celso Portiolli no Domingo Legal, ex-de Gugu. Ele assume o comando a partir deste fim de semana.

Mesmo que a gente diga (e ele nunca fez muito para impedir) que o cara é uma cópia do Silvio, aquele papel de cover é pura galhofa de personagem. Quem o conhece pessoalmente acusa que aquilo não passa de verniz, pronto a disfarçar um sujeito moderninho e plenamente capacitado para trafegar entre a linha Silvio Santos e Luciano Huck.

Se a casa lhe der estrutura de produção e liberdade, vai que é tua: Portiolli tem todas as chances de dar conta do recado e, de quebra, devolver ao título a credibilidade esfarrapada pelos táxis e PCCs do passado.