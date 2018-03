A Record já veicula a primeira chamada de sua nova estrela, Fábio Porchat, que comandará um talk show na emissora de segunda a quinta, logo após a Olimpíada. No filme que anuncia o Programa do Porchat, ele chega a uma reunião com estratégias traçadas para a divulgação do programa. Diz que vai ao Faustão, à Ana Maria Braga, ao Vídeo Show e pensa até em William Bonner. É quando alguém o faz lembrar que ele está na Record, e ele cai em desespero.

