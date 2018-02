Justus se solta com Porchat e Tatá

Roberto Justus atendeu ao convite de Fábio Porchat e Tatá Werneck para participar de um episódio do Tudo Pela Audiência, programa do Multishow que ganha uma segunda temporada tão anárquica quanto a primeira.

Cioso de sua imagem e do planejamento minucioso sobre todos os seus passos, o publicitário foi se permitindo falar e fazer coisas que normalmente não faz.

Disse que não ia cantar, e cantou. Correu ao microfone para cantarolar seu repertório preferido, na linha Sinatra, ao ser desafiado a concorrer com uma senhorinha folclórica em uma espécie de Qual é a Música?

Solicitado pelos apresentadores, que queriam demitir alguém de sua entourage, ensinou como se chega aos critérios para tanto, seguindo mais ou menos o passo-a-passo de O Aprendiz, programa que comanda na Record. Anões, bonitões e bonitonas, um travesti e um dançarino, digamos, acima do peso, disputaram a sério o direito de manter seus empregos, conforme a produção lhes havia advertido.

Ao final, diante da demissão da passista Anjinha, alguns ânimos se exaltaram. Uma substituta, Eva (foto), para quem Justus admitiu que “fritaria vários pastéis” (alusão do programa ao quadro do Chapéu, de Raul Gil), foi apresentada para a vaga da demitida. Só após o fim da gravação todos souberam se tratar de uma encenação, e teve até uma comoção de lágrimas com DR.

Divertido, isso foi.

A propósito do quadro do pastel, Justus admitiu “fritar pastel” para “escova”, reconhecendo que faz uso desse recurso, sim, para manter os fios no lugar. “Imagine se eu vou ficar com esses cabelos dele?”, justificou, apontando para Porchat, que apresenta o programa com os cabelos propositalmente espetados para cima.

O publicitário e apresentador bem que fugiu ligeiramente de sua forminha de moço todo certinho, mas, por mais que Tatá e Fábio tenham se esforçado, não conseguiram despertar de todo o cafajeste que dizem habitar todo homem. O homem não perdeu a fleuma.

A temporada, que contará também com participações de Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Rafinha Bastos, Otávio Mesquita e Alexandre Frota, irá ao ar em março.

Crédito da foto: Gianne de Carvalho/Divulgação