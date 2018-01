Pequenos favorecidos pelo DNA

Por falar em Dia das Crianças:

O “Happy Hour”, que Astrid comanda com maestria no GNT, promove nesta segunda-feira uma roda de crianças herdeiras de grifes bem quistas do nosso mapa. Lá estarão: Karina Ferrari, a Anusha de “Caminho das Índias”, os gêmeos Antônia e Theo Viotti Olivetto, filhos de Washington Olivetto, Jade e Luz Stecca Vieira Magalhães, filhas da designer Eliza Stecca, Joaquim Mello, filho do Titã Branco Mello (e portanto irmão da repórter do programa, Diana Bouth), e Joaquim Muylaert de Souza, filho da cineasta Anna Muylaert.

No ar às 19 horas.