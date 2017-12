Pela primeira vez, Globo divulga beijo gay da novela

Houve um tempo em que a Globo fazia suspense em torno do possível beijo gay que sempre poderia acontecer no final da novela, mas que, efetivamente, só veio a se concretizar na última trama das 9, “Amor à Vida”. Na ocasião, Félix (Mateus Solano) e seu carneirinho (Thiago Fragoso) se beijaram no último capítulo e todos os sites, jornais e revistas se encarregaram de reproduzir a cena da própria tela.

Agora, quando o casal é feminino e o romance, entre duas bonitonas (sejamos honestos, retrato de um fetiche masculino), a Globo se antecipa à exibição da cena, não só anunciando o beijo entre as duas, mas também publicando foto em seu site de imprensa. O resultado aí está.

Marina (Tainá Müller) pede Clara (Giovanna Antonelli) em casamento no capítulo de “Em Família” desta segunda-feira. E as duas selam o compromisso com anel e beijo.

Na melhor das hipóteses, a ação logo estará bombando nos sites de todo o País e pode até alavancar alguns pontinhos para a novela no Ibope desta reta final. Quem sabe?