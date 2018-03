Peixonauta inaugura produção canarinho no Discovery Kids

Está agendada para 20 de abril a estreia do Peixonauta, primeira coprodução brasileira no Discovery Kids América Latina, by TV Pinguim.

Peixonauta trafega entre água e terra para salvar o meio ambiente, é bem o espírito do canal, que gosta de anunciar o quanto incentiva a criatividade na sua audiência.

Não é só.

Segundo o noticiário online da revista Tela Viva, o Peixonauta, figura que muitas crianças conhecem pela web, já foi vendido para países da antiga Ioguslávia, Oriente Médio (incluindo Al Jazeera Kids) e Turquia, em HD.