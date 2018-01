Pé na Jaca começa por Paris

Parte do elenco de “Pé na Jaca”, próxima novela das 7, desembarcou hoje em Paris. O nome pode até não combinar com o cenário, mas vale a máxima da Globo de emprestar aos primeiros capítulos de seus folhetins um quê estrangeiro.

A história é de Carlos Lombardi, um mestre em diálogos, mas um rebelde na arte de alinhavar o fio condutor de uma história que se desenrola em mais de 100 capítulos. É que tudo pode acontecer numa novela de Lombardi após um mês de exibição: todo mundo pega todo mundo (no bom sentido, a depender do par, claro) e ninguém é de ninguém.

Para o árduo expediente na capital francesa, embarcaram Betty Lago, Marcos Pasquim, Drica Moraes e Fernanda Lima, entre outros. As locações incluem a Sacre Couer, a Torre Eiffel, um pouco do Senna e, nem que seja só de relance, um close no Arco do Triunfo. Tudo muito óbvio, mas (quase) indispensável.