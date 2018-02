Paulo Miklos surge como pai da ginasta em Sessão de Terapia

Aí está Paulo Miklos, muito à vontade, no sofá do doutor Zécarlos Machado em Sessão de Terapia, a série da Moonshot, exibida pelo canal GNT, sob direção de Selton Mello, que termina esta semana.

O Titã aparece no episódio desta quarta-feira como pai de Nina, personagem que revelou a atriz Bianca Muller.

O episódio exibe o reencontro dos dois.

O GNT reprisa a série a partir a partir de 3 de dezembro.

Os episódios também estão disponíveis no Now, para assinantes HD da Net.

E em 2013, tem mais: Moonshot e GNT já acertam detalhes sobre a segunda temporada.