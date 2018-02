Paulo José: “Nunca deixei de ser bobo”

FREDERICO ROZARIO/ESTADAO



O Estadão deste domingo publica uma entrevista que fiz há três dias com Paulo José, na casa dele, no Alto da Gávea. (http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,vida-que-inspira-arte,1097456,0.htm)

Na conversa, ele fala sobre as restrições e não restrições que o Parkinson provoca na sua vida e como levará a doença ao enredo da próxima novela das 9 da Globo, “Em Família”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que não fez parte da nossa conversa, mas me foi enviado depois, por e-mail, é um depoimento por escrito do ator e diretor, sobre como ele soube que tinha Parkinson, há 20 anos, como e quem o ajudou e como vem lidando com isso, sem deixar de trabalhar.

Na reportagem publicada no Estado, citei algumas informações desse comovente relato, mas não houve espaço físico no papel para reproduzir a citação, adorável citação, que ele faz a Clarice Lispector, no final do texto. Diz o seguinte:

“O mais importante é que nunca deixei de ser bobo. Para citar nossa escritora (Clarice Lispector), ‘ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem sabe que venceu. É quase impossível resistir ao excesso de amor que o bobo provoca… O bobo é capaz de excesso de amor e só o amor faz o bobo’.”