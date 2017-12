Passado o lobo, é chegada a vez dos cordeiros

Depois de mostrar o Acústico com Lobão (que foi ao ar ontem pela primeira vez), e de explorar todo o significado dessa incursão do cantor/compositor por universo nada paralelo depois de tantos anos de distância, a MTV Brasil anunciou hoje o próximo projeto de Acústico.

Que é quase um contraste ao de ontem.

São Sandy e Júnior que agora estão na fita.

E se no Acústico de ontem o inusitado era exibir um Lobo que não morde, o desafio do Acústico que vem aí será endossar a eterna defesa de Sandy ao enfadonho bom-mocismo (“não sou santa”). E difundir para a massa o avanço de Júnior Lima, instrumetinsta que é, no seu universo paralelo.

