Para Record, novo reality show da Globo indica preocupação com a concorrência

No comando dos reality shows da casa, Boninho acaba de inventar um novo projeto do gênero que pode ficar pronto em duas semanas, previsto para as noites de domingo.

Como isso não estava na pauta da nova programação da Globo até dois meses atrás, e não é da tradição da Globo produzir algo em tão curto prazo, há quem sugira, nos corredores da Record, que o repentino reality da Globo é uma reação ao novo reality do staff de Edir Macedo, “A Fazenda”, que está praticamente pronto para estrear.

A Globo alega que a tese é descabida. Que a Record concorre mesmo é com o SBT, não com ela, e que o novo reality da Globo só irá ao ar dentro de duas semanas se o programa ficar bom…