Para o Top 5 do CQC: Kiss na bancada da ESPN

Acima, a dupla com o assistente de estúdio Luis Camargo

‘Em comemoração ao Dia Mundial do Rock os apresentadores Amigão (Paulo Soares) e Antero Greco retornaram para o último bloco do programa com os seus rostos pintados com a maquiagem do Kiss. Com a música ‘Rock and Roll all Nite’ tocando ao fundo, “Gene Amigão Simmons” comentou sobre o passado amoroso do músico: “O cara é pegador…cinco mil mulheres já”. Enquanto isso Antero ‘Paul Stanley’ Greco perguntou: e o Stanley? O cara é fera também, respondeu Amigão.

Foi em tributo ao Dia Mundial do Rock que o Amigão, Paulo Soares, e Antero Greco voltaram caracterizados como Gene Simmons e Paul Stanley, ambos da banda Kiss, no último bloco do SportCenter, na ESPN, anteontem.

