Para concorrer com Xuxa, Patrícia Abravanel faz cover da Rainha dos Baixinhos

Xuxa falou muito em Hebe como dona das noites de segunda-feira, mas quem ocupa esse posto, no SBT, hoje, é Patrícia Abravanel, filha número 4 do patrão, que, em tom de homenagem, aprontou uma pegadinha para brindar a estreia da loira na Record, na próxima segunda-feira.

Para inaugurar a competição com Xuxa, com quem concorrerá toda semana, Patrícia se valeu da prerrogativa de seu programa, Máquina da Fama, para se caracterizar de Rainha dos Baixinhos em uma performance no melhor estilo Ilariê. Adversária, sim, perder o humor, jamais.