Pânico volta com Mr. Dantena, uhú

Em novo estúdio, maior e com capacidade para acomodar 200 cabeças na plateia, o “Pânico”, maior audiência da RedeTV! e pedra no sapato de Globo, Record e SBT, volta ao ar ao vivo neste domingo.

Entre cenário repaginado e vinhetas idem, a novidade da nova temporada fica com Dantena, novo personagem de Wellington Muniz, o superversátil Ceará, no quadro “O Super Sensacionalista”.

Nada mais apropriado, se bem que uma sátira do “Pânico” é sempre uma levantada de bola, vá lá.



Dantena e a bala perdida, personagem recorrente em seu show