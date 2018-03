Pânico renova com a RedeTV!

A ofensiva de Silvio Santos na atual temporada há de se resumir mesmo aos domínios da Record.

O Pânico, inserido nas notícias sobre assédios à concorrência dos últimos dias, assinou hoje contrato com a RedeTV! por mais 3 anos.

Para não restar dúvida, a emissora registrou o encontro da direção com a trupe e distribuiu aos jornais. Olha o time aí, com Marcelo Carvalho, o vice-presidente da casa, no meio da primeira fileira, tendo a diretora de programação, Mônica Pimentel, à sua direita, Sabrina Sato à sua esquerda e o presidente da RedeTV!, Amílcare Dallevo, logo atrás.