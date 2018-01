‘Pânico’ contrata ex-‘CQC’ Lucas Salles. E Oscar Filho estreia na Globo

Desempregado pelo CQC, que segundo a Band cumpre calendário sabático este ano e só volta em 2017, o humorista Lucas Salles permanecerá na tela dos Saad, em outro horário.

Neste domingo, 31 de janeiro, ele reaparece na Band, como novo integrante do Pânico – o programa volta ao ar justamente neste fim de semana, apresentando também Fábio Rabin como novidade no elenco.

Salles chega ao novo time para integrar os quadros que envolvem dramaturgia, ao lado de Diego Gecker, Eros Prado, Carlinhos, Eduardo Sterblitch, Gui Santana e Carioca. Isso não o exclui de outras situações, como a cobertura de eventos.

A propósito dos ex-CQCs, Oscar Filho participa nesta terça, 26, do Tá no Ar: A TV na TV, programa de Marcius Melhem e Marcelo Adnet na Globo. O “Pequeno Pônei”, como lhe chamava Marcelo Tas nos idos do CQC, participa do Balada Vip, quadro que satiriza a ostentação da elite paulistana em um programa ao modo Amaury Jr. O humorístico vai ao ar após o BBB16, ou seja, após as 23h. Mas vale a pena esperar pra ver.