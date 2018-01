Palmirinha desmaia no programa de hoje

É hoje que vai ao ar o episódio em que a doce Palmirinha, acometida por um súbito mal estar após receber um abraço apertado do cantor Jair Rodrigues, desmaia durante a gravação de seu programa para o canal Bem Simples, do grupo Fox.

Até por isso, o telespectador verá os dois com determinado figurino no início do programa e com outras roupas após a sequência do desmaio. É que a gravação teve de ser interrompida e foi retomada em um outro dia. Eles mesmos botarão o espectador a par do ocorrido ao reiniciar o expediente, então já com direito a risos pelo ocorrido.

No ar às 22h15.