Netflix confirma série sobre Lava-Jato dirigida por Padilha

De tanto fazer paralelos entre ‘House of Cards’ e o cenário político atual no Brasil, a Netflix percebeu que havia aí um excelente roteiro a desenvolver.

Assim, chamou José Padilha, o homem dos filmes Tropa de Elite e de Narcos, série da própria Netflix, para dirigir uma sériebaseada nas recentes investigações de corrupção da Operação Lava Jato. Ainda sem título definido, a nova produção terá texto de Elena Soares, que esteve nos créditos de Xingu, Filhos do Carnaval e Casa de Areia.

Dito isso, tudo leva a crer que se trate de obra ficcional inspirada na realidade. Tropa de Elite, afinal, é baseada na realidade descrita por Luís Eduardo Soares sobre o Bope, nominalmente citado no filme, e Narcos é a própria vida romanceada (ou nem tanto) do traficante Pablo Escobar, lembrando ainda do ônibus 174, outro longa extraído da vida real, pelas mãos do diretor.

Resta saber se Padilha manterá, na série, as siglas partidárias tal como são de fato e, principalmente, os nomes dos envolvidos batizando os personagens.