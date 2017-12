Otávio Müller e Pepeu, separados ao nascer

Otávio Müller no cross dressing, o Breno que se veste como Valquíria em A Regra do Jogo, tem assegurado momentos ainda mais divertidos ao núcleo de Marcos Caruso, o Feliciano.

E vendo e ouvindo Valquíria falar, com aqueles lábios grossos do Otávio e aqueles longos cabelos, fiquei me roendo pra descobrir quem era mesmo que ele me lembrava. Então vi Pepeu, meu muso, e justo ele, que tanto cantou que “ser um homem feminino não fere o meu lado masculino”.

Não me contive em buscar fotos que aproximassem os dois.