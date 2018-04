Ecos de Olivier e Palmirinha

No emaranhado de edições especiais de fim de ano que a TV anunciou para a temporada, o Diário de Olivier com a culinarista Palmirinha foi biscoito fino que não se misturou à farofada.

Visto pelo canal GNT, o programa botou o francês e a genuína senhora para circular entre as bancas por eles conhecidas no mercadão de São Paulo, não sem afagos e pedidos de fotos dos comerciantes locais.

A bordo do Fusca, foram para a cozinha. Dele. Ela se declarou apaixonada. Ele fez todas as reverências à convidada. Sugeriu, com muito tato, que ela trocasse a margarina pela manteiga. Fizeram paleta de cordeiro e sonhos.

Ela se flagrou dirigindo a cena, ao apontar onde deveria cortar a peça de carne para que o câmera pudesse filmar o alvo do menu. Ele chamou parentes e amigos dela a invadir a cozinha, no final, com tacinha de champagne e lágrimas.

Tudo, como se diz, de coração (eu ia pedir perdão pelo clichê, mas esse meu pedido de desculpas já é, por si só, um baita clichê, de modo que prefiro bradar: viva o clichê!).

O fake, que tanto dá as caras no ilusionismo televisivo, não teve vez.

Sobrou afeto, e cozinha sempre conspira para tanto.

Esta ordinária blogueira comentou suas impressões com as assessoras de imprensa do GNT, que endossaram sua percepção com ecos ouvidos de outras frentes, inclusive, veja só, de telespectadores, a plateia a quem realmente vale agradar.

Entre os elogios recebidos pela equipe do canal, um e-mail enviado por Jéssica Cardili, de 19 anos, de Araraquara (SP) registrou todos os confetes a Olivier e Palmirinha, com foto dos sonhos feitos por ela e pela mãe, dona Maria Tereza de Paula Cardili, de 46, completamente no embalo do especial.

Aí é que está a verdadeira pesquisa Ibope, né não? Que retorno pode ser mais fiel do que esse?

“Olááá, Equipe GNT,

Eu e minha família toda assistimos o programa do Olivier especial de Natal com a Palmirinha e adoramos! Nos emocionamos, rimos… foi ótimo! Nós fizemos a receita de sonhos e ficou maravilhosa! Segue em anexo uma foto minha com minha mãe e os “sonhos da Palmirinha”!

A equipe toda está de Parabéns

Grande beijo! Sucesso! =D”