Ops, Record anuncia volta de Justus

O comunicado sobre a saída de Justus mal tomou corpo e a Record já anunciou seu retorno.

Nem houve pudor em disfarçar o troca-troca. Anunciam uma saída dali para comunicar uma entrada daqui.

Como dizia a ex-mulher do Galvão Bueno, que cuidava das negociações do então marido com Globo e outras interessadas em seu passe, “contrato a gente rasga quando quer”. Sempre me lembro desta frase quando me vejo diante de casos como este do Justus.

A volta do apresentador, a princípio, está anunciada para um “novo programa”, e não, ou pelo menos por enquanto, para “O Aprendiz”, que já tem plano comercial no mercado publicitário com um menu que assegura João Dória Jr. no comando.

Futuramente, quem sabe?

Por ora, a Record só avisa que o compromisso é para quatro anos.