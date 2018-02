Ops, pegadinha no ‘Agora é Tarde’ de Rafinha Bastos

Ops, Paulinho Serra não estará no novo “Agora é Tarde”, como aqui foi dito ontem.

Não.

Paulinho, ex-MTV, só gravou um vídeo com Rafinha para a chamada do programa, mas foi algo como uma participação especial.

Em contrapartida, Marcelo Mansfield, que jurou que não estaria no novo “Agora é Tarde”, estará de novo lá, agora ao lado de Rafinha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa estreia dia 5, antecipando-se à estreia de The Noite, com Danilo Gentili, no SBT. Na foto acima, olha lá, o novo apresentador posa no novo cenário do talk show.