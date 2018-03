O sobe-desce no Ibope

Balanço apoiado no relatório nacional de audiência do Ibope do mês de junho, em relação a maio:

_ Domingo Legal (SBT) cresceu 3 pontos porcentuais

_ Domingão do Faustão (Globo) caiu 2 pontos

_ A Turma do Didi (Globo) cresceu 3 pontos

_ Casseta & Planeta (Globo) caiu 5 pontos

_ Novela 2 da Record, na troca de horário de “Amor e Intrigas” para “Os Mutantes”, cresceu 5 pontos

_ Em compensação, a Record perdeu 1 ponto no horário da novela 3 após a troca mencionada acima

_ Caldeirão do Huck (Globo) caiu 3 pontos

_ Esporte Espetacular (Globo) cresceu 2 pontos

_ Repórter Record caiu 2 pontos

_ Globo Repórter caiu 3 pontos

_ Jornal Nacional caiu 2 pontos

_ Jornal da Record cresceu 2 pontos

_ Fantástico (Globo) caiu 4 pontos