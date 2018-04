Não há sujeito que tenha se colocado à disposição do SBT, vindo de outro canal ou não, que não se deixe trair pela vaidade de contar que foram contatados diretamente por Silvio Santos.

Uns anunciam o feito logo de cara. Outros ainda resistem, argumentam e contra-argumentam sua decisão de ir ou de ficar no SBT, mas, lá pelas tantas, batata, vem a derradeira justificativa:

“E aí o Silvio me ligou e eu não pude dizer não”.

Assim foi com Carlos Nascimento, que largou um contrato em vigor na Band, com Hebe Camargo e Carlos Alberto de Nóbrega, que aceitaram baixar seus ganhos na hora de renovar contrato, e agora, com todas as recentes aquisições feitas para desfalcar a Record, a saber: Roberto Justus, Eliana, Tiago Santiago e Paulo Franco.

Nada tem mais efeito, e, para muitos, nem oferta salarial, do que um telefonema de Silvio Santos. Ao ouvir um “Alô” do patrão, convenhamos, é impossível não se deixar seduzir pela magia daquele timbre. Pesa aí a comoção da figura pública, a do animador, e não do empresário. Daí a rendição absoluta ao carisma do homem do baú.

Não foi por outro motivo que o humorista Ceará, do Pânico, deu meia dúzia de telefonemas a estrelas de outros canais, conseguindo de uns um “sim” quase imediato (caso de Núbia Oliver) e de outros, como Jô Soares, pelo menos a disposição para ouvir a proposta do suposto Silvio Santos. Ao se tocar de que tudo não passava de um trote, Ana Maria Braga pediu encarecidamente que o diálogo não fosse ao ar.