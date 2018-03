O merchandising do dia

Hoje é dia da Fiat dar carão na tela do “Aprendiz 3”, na Record. No 11º episódio do reality show pilotado pelo publicitário Roberto Justus, os seis sobreviventes deverão desenvolver uma campanha de endomarketing para divulgar o lançamento de um novo veículo na fábrica da Fiat, em Betim, Minas.

E, já que os candidatos não têm direito a cachê, estabeleceu-se que o grupo vencedor ganhará uma viagem a Portugal.

Na linha de tiro para a cabeça de hoje estão Yanne, Anselmo, Bia, Nakao, Paulinha e Karine. Façam suas apostas. No ar às 22h30.