O Emmy nas mãos do presidente

Eis aí a estatueta do Emmy faturada pela Globo, mérito da novela “Caminho das Índias”, na edição internacional deste ano. O evento foi em outubro, mas só agora chegou às mãos de Mr. Marinho, o presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu. Aqui, ele posa para foto ao lado do homem de confiança da família na TV Globo, o elegante diretor-geral Octávio Florisbal.

A cena se deu na festa de fim de ano da firma, ontem, no Rio.



foto de João Miguel Jr./DIVULGAÇÃO TV GLOBO