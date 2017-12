Nunca pensei que invejaria o Renato Machado

Vendo aquele “Menu Confiança” (canal GNT) gravado na França, com o craque da cozinha que é certamente o mais bem-humorado dos franceses, o nobilíssimo Claude Troisgos, cara, me deu uma inconfessável inveja do Renato Machado. E olha que ele é tratado por uns e outros como Renato Mais-Chato.

Mas os dois a desvendar os segredos das ostras, do cultivo ao prato, naquele cenário da Bretanha, quanta inveja! Não que eu queira ser o Renato, longe disso. Nem tenho toda aquela pretensão enóloga, mas acompanhar o chef nessas viagens gastronômicas, affe, e ainda ser paga por isso, eu bem queria.