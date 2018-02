Número de TVs ligadas aumenta durante anúncio de Felipão

Foto: Marcos De Paula/Estadao



Pelo menos 340 mil domicílios que não costumam ligar a televisão entre 11h30 e 12h fizeram isso hoje. Quer dizer, 340 mil domicílios só na Grande São Paulo.

O anúncio do técnico Luís Felipe Scolari sobre os seus eleitos para a seleção brasileira que entrará em campo na Copa do Mundo fez o número de televisores ligados subir 4 pontos com relação à média observada nesse horário nos dias anteriores

Os dados são referentes à audiência preliminar aferida pelo Ibope na Grande São Paulo.

E pode-se dizer que toda a audiência extra provocada por Felipão foi parar na TV Globo, que ampliou sua média do horário justamente em 4 pontos, fechando o saldo do dia em 11, ou seja, 45% a mais que o habitual. A conta, no caso da Globo, tem como base as quatro quartas-feiras anteriores, na faixa das 11h30 às 12h.

A Band, que também transmitirá a Copa do Mundo em sinal aberto, não experimentou ainda vantagem alguma sobre o cardápio. Ou não na esfera televisiva. A audiência do canal ficou em 3 pontos durante o anúncio da convocação. Mas, nas redes sociais, a hashtag #bandnacopa chegou a um honroso terceiro lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter.