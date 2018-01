Nudez faz Globo bombar no Twitter

Tudo bem que os dados somem Amor & Sexo e The Voice Brasil, mas repare que as hashtags citadas incluem um item para o reality musical e várias para o programa que teve a ousadia de botar um grupo de pelados para desfilar na abertura.

Eis os dados:

Entre 22 h de quinta-feira e 3h de ontem, sexta-feira, a Globo emplacou 17 Trending Topics no Twitter, sendo quatro mundiais: Fernanda Lima, Otaviano, #amoresexo e #thevoicebr, etc.

Em dia de estreia de novas temporadas, The Voice Brasil e Amor & Sexo foram objeto de 6,1% de todas as conversas no twitter, com 643.997 posts.

Na audiência linear do Ibope, The Voice marcou 24 pontos – 1 a mais que a média das quatro quintas-feiras anteriores. Já Amor & Sexo, que tratou a nudez com muito humor e exibiu até strip tease de Otaviano Costa, com direito a tanguinha, ampliou em 16% a audiência do horário, com 14 pontos de média. Os dados são todos da Grande São Paulo, onde um ponto equivale a 62 mil domicílios com TV.

Em tempo: a cena protagonizada por Otaviano foi cercada de alegorias, uma coisa meio Clube das Mulheres, mais risível do que empenhada em más intenções. Foi divertida. O nu frontal dos anônimos foi um desfile enxutinho, idem na nulidade de pretensões sensuais ou sexuais. Ninguém se insinuou, ninguém se excitou. Todo o entusiasmo ficou restrito ao discurso da apresentadora, em tom certo, Fernanda Lima, e por seus “jurados”, uma bancada fixa formada por especialista, atores e jornalista.

Daí a certeza de que o assunto foi abordado com dignidade para um veículo de massa.

A Globo ousou e acertou, ao explorar um tema sempre cercado de falsos tabus.