Novo vídeo do Porta dos Fundos zomba de patrulhas e memes da web

‘Reunião de Emergência 3 – Delação 2’, o vídeo que o Porta dos Fundos acaba de publicar, é uma grande trolada nas patrulhas que fazem os extremos políticos atuais, ditos coxinhas (para opositores do PT) ou Petralhas (defensores do partido de Lula).

O vídeo trata de uma reunião de emergência pelo fato de todos os humoristas terem sido descobertos na condição de militantes pagos pelo PT, com farto desvio de dinheiro público e apoio da “excelente lei Rouanet”.

“Depois de vários vídeos contra o governo, bastou um único vídeo a favor para sermos descobertos”, lamenta João Vicente.

Gregório, o mais fervoroso defensor de Dilma do grupo (na vida real), é acusado por Antonio Tabet, o Kibe Loko (que por sua vez é o mais fervoroso defensor do impeachment da presidente, também na vida real), de “ter dado muita bandeira” no disfarce de militante de esquerda.

Segundo o roteiro, de Fábio Porchat, Lula fala direto com eles, pela única linha que ainda não lhe foi grampeada.

Com interpretação farsesca digna de filmes B, o enredo todo é um grande sarro de quem acusa o Porta de ser petista, em razão do último vídeo, ‘Delação’, segundo o qual só o pessoal do PT é punido pelos crimes descobertos na Lava-Jato. Delações contra o PSDB, segundo aquele enredo, são ignoradas. Publicado há duas semanas, ‘Delação’ motivou grande boicote por parte de antipetistas. Embora o Porta tenha perdido alguns milhares de assinantes, ganhou outros milhares também, simpáticos à causa, e o saldo se equilibrou. ‘Delação’, que gerou toda essa fúria, tem o dobro de ‘deslikes’, em relação aos ‘likes’, mas foi o filme do grupo mais visto nos últimos tempos, com mais de 5 milhões de views.

A ênfase sobre a lei Rouanet nesse novo vídeo é uma resposta a quem acusou o Porta de sacanear o PSDB em razão de ter recebido dinheiro público do atual governo para seu primeiro filme, ‘Contrato Vitalício’, que teve captação via leis de incentivo, sim, mas de outra ordem, por meio da Ancine, que não passa por Lei Rouanet. É um meio de descredenciar os críticos.

A ideia de que o grupo defende um lado ou outro é defenestrada nos créditos finais, de bastidores, onde duas coxinhas e um sanduíche de mortadela são devorados.

No texto da publicação do vídeo no YouTube, o Porta assina a seguinte nota: “A internet é uma ferramenta maravilhosa. Nesses últimos anos, descobrimos, através de sites clandestinos de notícias, memes de Facebook e vlogs de anônimos exaltados e especialistas em tudo, que o Keanu Reeves é uma espécie de vampiro imortal, que os Iluminatti assassinaram todas as outras celebridades do mundo e que o Wesley Safadão morreu num acidente de transito e foi substituído pelo vocalista do Safadões do Forró. Agora, mais uma verdade veio à tona. Já que todos têm um preço, por que nós não teríamos? Interessados, favor entrar em contato”

Em menos de 3 horas, o vídeo acumulou mais de 450 mil views.