Novo chefão da Globo promove dança das cadeiras no alto escalão

Em sua primeira ação como diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroder anunciou larga troca de comandos no alto escalão da emissora.

O posto mais alto de troca é a direção de programação, há décadas sob o comando de Roberto Buzzoni, que agora conta com Amauri Soares, jornalista como Schroder. Soares foi editor-chefe do Fantástico e do Jornal Nacional, diretor de jornalismo da Globo em São Paulo, diretor da Globo Internacional em Nova York e vinha trabalhando em projetos especiais e no comando da Globo Rio nos últimos anos.



Amarui Soares e a mulher, Patrícia Poeta, em clique de Felipe César, da AgNews, em março de 2012.

Primo de Boni, Roberto Buzzoni, se aposenta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há mais de uma década na Central Globo de Comunicação, Luiz Erlanger deixa o posto para servir à Central Globo de Controle de Qualidade, que passa a se chamar Central Globo de Análise e Controle de Qualidade. Entra no lugar de Durval Honório, que se aposenta.

Para o lugar de Erlanger, a CGCom volta a contar com um publicitário no comando, como aconteceu, por breve período no passado, com Mário Cohen. Dessa vez, quem chega é Sérgio Valente.

Luís Fernando Lima, da Central Globo de Esportes, também deixa a cadeira. Abrirá uma empresa de marketing esportivo. Para o seu lugar, foi nomeado Renato Ribeiro, que por anos foi repórter da área.

Assim começa a era Schroder na Globo. As trocas indicam valorização de eventos ao vivo, do jornalismo e esporte, a uma aproximação com o público, mérito que Soares, novo diretor de programação, vinha alcançando com êxito no Rio. Também foi Soares quem expandiu o Brazilian Day, antes restrito a Nova York, a outras cidades do planeta, como Toronto, Tóquio e Angola.