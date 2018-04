Da Índia a Israel

Jayme Monjardim manda as primeiras notícias de Israel, onde grava algumas das primeiras cenas da próxima novela das 9 da Globo, “Viver a Vida”, de Manoel Carlos.

E antes que alguém pergunte pra que ir tão longe se toda novela do Maneco se concentra no Leblon, um aviso: de lá a equipe segue para a Jordânia e depois para Paris.

Vida difícil.

Tem mais: Maneco promete que o folhetim da vez terá muito de Búzios.

Vai aí uma prévia das cenas em Jerusalém, onde estão também o diretor de fotografia Affonso Beato e o maquiador Fernando Torquato. Na foto abaixo, uma geral nos moços bonitos da história, Thiago Lacerda e Rodrigo Hilbert, que aí contracenam com Thianna Bialli e Natasha Haydt