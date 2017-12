Record volta a se aproximar da Globo com ‘Dez Mandamentos’

Com um capítulo que já apresenta um grande inimigo novo para Moisés, sujeito que manda enfiar a espada no adversário diante da primeira adversidade, a nova temporada de Os Dez Mandamentos, na Record, tratou de exibir de cara o esforço da equipe de efeitos especiais e reprimir os anseios do departamento comercial: o número de breaks foi ínfimo durante 1h30 de episódio.

Resumo da ópera: O Jornal Nacional, principal concorrente da novela, teve 31 pontos de média na segunda-feira da semana passada e se contentou com 27 nesta segunda, dia 4. Os dados são da prévia de audiência da Kantar Ibope na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios. Os números podem sofrer ligeira alteração até amanhã, quando o instituto consolida os índices.

‘Velho Chico‘, em dia de tocaia contra o protagonista (coronel Afrânio de Rodrigo Santoro, que quase morreu), também perdeu alguma coisa, ficando com 27 pontos – a trama vinha rendendo de 29 a 30. A novela da Record, prevista para acabar às 21h30, com 1 hora de duração, foi até 21h55, fazendo boa frente para o folhetim da Globo.

No total, considerando a média de segunda passada e desta segunda, dia 4, a Record subiu de 10,7 pontos para 18, 2 no horário de exibição de Moisés e sua trupe. O SBT caiu de 12 para 10,6.

No saldo registrado apenas durante Dez Mandamentos, o placar ficou em 26,9 para a Globo, 18,2 para a Record e 10,6 para o SBT.

Em março de 2015, ao entrar no ar, a saga de Moisés estreou com 12 pontos no Ibope.