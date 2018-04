No Limite estreia bem no ibope

Sim, no Ibope, o.k., o programa não foi mal, não. Marcar 24 pontos entre 23 horas e meia noite tá é bom.

Não vi, como diria o Silvio Santos, mas ouvi relatos de que o show é ligeiramente chato. Vamos ver.

Na noite de ontem, “A Fazenda”, que pegou todo o horário do novo programa, também foi bem no ibope, mas não bateu a Globo. Rendeu 17 pontos de média, patamar acima do normal para as noites de quinta-feira.

Diga-se que o frio sempre conspira a favor da audiência, e esses números são de São Paulo, onde chove geladinho já há alguns dias.