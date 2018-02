Netflix promete ‘Better Call Saul 2’ para fevereiro

Eis aqui o trailler da 2ª temporada de Better Call Saul, spin-off da eletrizante Breaking Bad, que já tem data de chegada à Netflix, e só à Netflix: 16 de fevereiro.

Diferentemente das outras séries exibidas pela plataforma, o novo arco de episódios em torno do advogado expert em defender traficantes terá apenas um episódio publicado por semana, num total de 10 episódios.

A 1ª temporada da série está disponível no Netflix em Ultra HD e 4K. Naquela safra, Jimmy/Saul enfrentou um caso sem precedentes, que o levou a uma oportunidade de emprego promissora em um grande escritório de advocacia. Agora, terá de decidir entre seguir o caminho liso do mundo corporativo ou apostar no velho estilo.

Assim como Breaking Bad, Better Call Saul é assinada por Vince Gilligan e o roteirista/produtor Peter Gould. No elenco, Bob Odenkirk, o protagonista, Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut, Michael McKean como Chuck McGill, Rhea Seahorn como Kim Wexler, Patrick Fabian como Howard Hamlin e Michael Mando como Nacho Varga.

