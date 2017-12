Netflix prevê para início de 2015 série sobre Pablo Escobar com Wagner Moura

A Netflix prevê para início de 2015 a série em 10 episódios que conta a vida do traficante Pablo Escobar, papel a ser vivido por Wagner Moura, sob direção de José Padilha.

É a reedição da bem sucedida dupla de Tropa de Elite, afinal.

Narcos é uma produção original da Netflix e será realizada pela produtora Gaumont International Television. As filmagens começam em breve na Colômbia, com promessa de trazer uma nova perspectiva sobre a incrível história do Cartel de Medellín, que já foi uma das organizações de tráfico mais ambiciosas e violentas do mundo.