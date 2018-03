Netflix lança trailer da 2ª temporada de ‘Narcos’

Olha lá: anunciada para 2 de setembro, a chegada da 2ª temporada de Narcos já tem trailer de perder o fôlego no YouTube.

O filme se concentra na adrenalina em torno da captura e fuga do maior traficante colombiano, dos maiores da América Latina em toda a história, lenda vivida de modo irrepreensível por Wagner Moura.

Moura, que este ano concorreu ao Emmy Awards como melhor ator, indicado entre os cinco finalistas de séries de 2015, não está na lista divulgada na semana passada e nem poderia, já que a nova Narcos será lançada fora do prazo para tal indicação. Se uma nova indicação vier, será para a lista a ser escolhida no ano que vem, em relação às séries do período que se inicia agora.

De novo, temos 10 episódios pela frente, e não basta saber que Escobar será devidamente caçado e morto. É preciso ver de que forma José Padilha, diretor da série, há de narrar essa história.