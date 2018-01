Net favorece Telefonica

Disse aqui outro dia que o atendimento da Telefonica me fazia considerar que a Net nem era tão ruim assim.

Errei, errei e errei, mil vezes me penitencio. Não há nada pior que o atendimento da Net. Estou há UMA HORA no telefone, na minha quarta ligação, quatro atendentes que “vão estar transferindo a ligação para o setor adequado”, EM VÃO.

Tentei enviar minha queixa pela internet. Preenchi tudo, só faltou tipo sanguíneo, e a mensagem era sempre “seu cadastro está incompleto”. Tentei o clique “ouvidoria”. Lá tem o campo: “Protocolo”. Cristo, se eu não conseguei ser atendida pelo telefone, bingo, não tenho protocolo. Não consegui enviar e-mail.

Só quero protestar por R$ 50 a mais na minha fatura. Não é inacreditável? Aliás, é desonesto, não há outra palavra. Acaba-se desistindo, claro. Agora, a quarta ligação acaba de cair. Parece mais barato pagar 50 a mais do que passar por isso.