Net e Sky dispensam CNN Espanhol

Em pleno esforço de afago entre a vizinhança Mercosul, a Net, e mais recentemente a Sky, tiraram o canal CNN Espanhol de seus pacotes no Brasil.

Obra de gênio.

No caso da Sky, que tem canais (chamados étnicos) de idiomas de toda espécie, consta que a saída da CNN Espanhol foi motivada pela troca que a Turner, responsável pelo canal, fez pelo novo Space, do mesmo grupo, cujo conteúdo é fincado em séries e filmes. O que tem a ver? Nada. Apenas se trata de um cardápio mais rentável para quem o faz, e azar o seu, assinante interessado em informação.

Mas, afinal, a Turner troca as estações nas operadoras locais como bem entende? Funciona como “vagas a que tem direito”, sem importar o que ocupará o espaço?

Não faz sentido algum, mas quem questiona lógica nesse terreno onde se paga pra ver, né mesmo?