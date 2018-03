Nasce um novo Capitão Rodrigo

Nasce aí um novo Capitão Rodrigo, personagem criado por Érico Verissimo nas páginas de O Continente, primeira parte da trilogia O Tempo e o Vento e já personificado na memória brasileira como Tarcísio Meira (visto aqui na foto acima), dono do papel na minissérie produzida pela Globo em 1985.

Agora, O Tempo e o Vento vai ao cinema, pelas mãos de Jayme Monjardim (foto abaixo), com Thiago Lacerda como Capitão Rodrigo e Fernanda Montenegro como Bibiana, a matriarca que narra o fio da meada. Aí estão os dois, nas primeiras cenas, na foto ao alto. Na versão de 85, a personagem foi de Lélia Abramo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 115 atores no elenco, o filme começou a ser rodado no dia 10 em Pelotas, Rio Grande do Sul, e tem cenas previstas também em Bagé, Aceguá, Herval, Pinheiro Machado. As cenas de estúdio serão feitas no pólo cinematográfico de Paulínia, no interior paulista.

Em Bagé, no Parque do Gaúcho, está sendo construída a cidade cenográfica de Santa Fé, onde se passa a maior parte da história. As 17 edificações, construídas em uma área de 10 mil metros quadrados servirão de herança para a cidade. Até uma figueira cenográfica, símbolo de Santa Fé e cenário de vários diálogos do roteiro, será lá construída. Todas as cenas de estúdio serão rodadas no pólo cinematográfico de Paulínia, interior de São Paulo.

O elenco conta ainda com Marjorie Estiano, Cleo Pires, Suzana Pires, Luiz Carlos Vasconcelos, o argentino Martin Rodriguez, o uruguaio César Troncoso, Leonardo Machado, José de Abreu, Paulo Goulart, Leonardo Medeiros, Cacá Amaral, Marat Descartes, Vanessa Lóes, Mayana Moura, Igor Rickli e Rafael Cardoso.

A fotografia do filme, luxo, é assinada por Affonso Beato.

Crédito das fotos do filme: Federico Bonassi/Divulgação