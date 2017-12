Na Globo, Corinthians e Flamengo valem mais que o pentacampeão

Foi assim mesmo: a Globo deu preferência às duas maiores torcidas do País, mesmo conhecendo o “alto risco” de o São Paulo definir, naquele mesmo instante, em jogo restrito a flashes de melhores momentos, o Campeonato Brasileiro do ano.

E deu no que deu. O Corinthians se afundou um bocadinho mais, o Mengão, bandeira queridíssima do plim-plim, levou a melhor no Maracanã, mas o que valeu decisão de fato foi a partida preterida pela Globo.

À Globo, interessa a recuperação do Corinthians, vá lá, mas o fraco desempenho do timão já tem derrubado a audiência do Brasileiro.

O Corinthians tem sido forte aliado da rede dos Marinho na torcida pela renovação dos direitos de transmissão dos campeonatos. Em contrapartida, o São Paulo, dono de melhor situação financeira e livre de antecipações financeiras referentes a direitos de transmissão, tem se colocado à disposição da Record para discutir propostas melhores e eventual troca de canal.