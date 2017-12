MTV muda de conceito no mundo e passa a exibir vídeos do público

A MTV inaugura hoje um novo conceito de imagem no mundo todo – exceto nos Estados Unidos. Na busca por uma conexão maior com o espectador, sai o “I want my MTV” e entra “I am my MTV”. O canal promete valorizar sua audiência e os talentos dessa plateia, exibindo vídeos postados nas mídias sociais com a hashtag #MTVbump: as cenas irão ao ar na programação da própria TV e em todas as plataformas da MTV, num prazo de apenas duas horas após a postagem. Os intervalos e os promos (chamadas) comerciais também ganham um novo olhar, de forma que tudo se encontre na mesma identidade do conteúdo da emissora. “Não existe MTV só de programas: os breaks e tudo mais passam a ser conteúdo também, e os shows estarão mais alinhados com essa nova MTV”, diz Ignacio (o Nacho) Gil. Encarregado de liderar o International’s World Design Studio da MTV em Buenos Aires, ele falou ao Estado, por telefone.

Nacho conta que a concepção que estreia hoje nasceu de um brainstorm entre as cabeças do canal em Nova York. “Discutimos onde estava a marca e onde queríamos chegar, sentimos que não havia nenhuma ideia suficientemente potente para conectar nossa audiência. ‘I Am My MTV’ nasce não como slogan, mas como concepção da marca”, completa Nacho. E, mesmo que qualquer um emplaque um vídeo próprio na programação, a nova MTV não pretende ser um YouTube no televisor. Isso será uma parte do que vem aí, mas a essência continua sendo conteúdo próprio, sem perder a música de vista, assegura o diretor.

Felizes para sempre

Na reta final, Chiquititas chega, no capítulo de amanhã, ao aguardado casamento entre os protagonistas – Carol (Manuela do Monte) e Junior (Guilherme Boury). A gravação da cerimônia contou com a presença de todo o elenco principal da novela do SBT. (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Fátima Bernardes trocou Cristiano Araújo por Cristiano Ronaldo, bem quando se despedia do seu Encontro, ontem. Desculpou-se em dois segundos, lamentando: “Ai, meu Deus do céu”. Mas as redes sociais e sites fizeram a festa com o erro.

A morte de Cristiano Araújo dominou os canais abertos durante todo o dia. A Globo aumentou o espaço ao assunto após um placar apertado (12 X 9 pontos na prévia do Ibope) contra o Balanço Geral, da Record, na Grande São Paulo. E derrubou até a Sessão da Tarde por isso.

Warner, MTV, Cartoon, Universal, Multishow e GNT são algumas das 37 empresas de TV que já integram a banca de canais da SPcine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. As inscrições para a banca acabam segunda-feira. O grupo terá acesso aos projetos que disputam R$ 7 milhões para longas-metragens de ficção, documentário e animação.

A TV e a publicidade precisam ter coragem de desagradar público alvo de pesquisas e romper com os estereótipos!”

MARIA RIBEIRO no Twitter, pela campanha #ElesPorElas, encampada pelo canal GNT