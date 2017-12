Morte de cantor somou mais de 27 horas na TV

As quatro maiores redes abertas brasileiras dedicaram 27 horas, 52 minutos e 42 segundos à morte de Cristiano Araújo ao longo de toda a quarta-feira. O levantamento, exclusivo para a coluna, é da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções para o mercado publicitário. A Record foi, disparado, a emissora que mais explorou o assunto, somando 12 horas, 8 minutos e 47 segundos. Em segundo lugar vem a RedeTV!, com 4 horas e 53 minutos, seguida pela Globo (4h35) e Band (4h27). O SBT mal mexeu na grade de reprises e dedicou 1h47 ao fato. A comoção se espalhou por outras plataformas e rendeu até recorde histórico ao portal G1 (27,2 milhões de visitas) e ao Ego (8,9 milhões);

Gracias a la vida

Olivier Anquier e sua Adriana Alves se esparramam na fachada do mais tradicional restaurante de Sevilha. Em tour pela Espanha para o Diário do Olivier, agora produzido pela Bossa Nova Films, o casal entrou pela Península de Gibraltar de barco e passou pela Costa Mediterrânea. A viagem renderá sete episódios e vai ao ar em janeiro, pelo GNT. (Foto: Ernesto Kobayashi./Divulgação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Breno Silveira, diretor dos filmes Filhos de Francisco e Gonzaga – De Pai para Filho, faz sua primeira série para a TV: Um Contra Todos, destinada à FOX, tem produção da Conspiração Filmes

… Um Contra Todos traz no enredo um homem acusado injustamente de roubo, quando uma mala de dinheiro, deixada lá por um pedreiro, é encontrada pela polícia.

Também da Conspiração é a produção de Odeio Segunda-feira, série de Alexandre Machado para o canal GNT, licenciada pela Globo.

‘É de Casa’,novo programa da Globo nas manhãs de sábado, terá um time de seis apresentadores, mas apenas quatro deles estarão em cena a cada edição, revezando-se sempre com um par em folga. Lá estão: Zeca Camargo, Patrícia Poeta, Cissa Guimarães, Tiago Leifert, André Marques e Ana Furtado.

… Sob o comando de Boninho, diretor que mais programas ao vivo tem sob sua alçada na Globo, hoje (tirando o Jornalismo), É de Casa será feito em uma casa que vem sendo construída no Projac, com divisórias e cômodos reais.

E Tiago Leifert anunciou ontem, no ar, que fará seu último Globo Esporte em 6 de julho, quando passa o bastão a Ivan Moré.

Marco Aurélio Mello é o alvo do Canal Livre deste domingo, na Band. O ministro do Supremo Tribunal Federal completa Jubileu de Prata na mais alta corte do País.

Ru Paul’s Drag Race, em sua 7.ª temporada, chega ao Brasil em 7 de agosto, pelo Multishow.

Neila Medeiros foi dormir na quarta-feira com a notícia de que seu contrato no SBT não seria renovado. E ontem, foi dormir tranquila: Silvio Santos mandou anular a dispensa da jornalista.

2

DVDS tem o box com a 12ª e última temporada de ‘Two and a Half Men’, que sai agora com seus 16 episódios e um pacote de erros de gravação da mesma safra

‘É a novela mais misteriosa da história. E se você perguntar ao João, ele dirá: ‘saberás na hora certa’”

Tony Ramos SOBRE A PRÓXIMA NOVELA DAS 9, DE JOÃO EMANUEL CARNEIR