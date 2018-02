Minissérie “Som & Fúria” vai voltar. Agora nos cinemas

.

A informação foi dada ontem durante o Fórum Brasil de Televisão por Andrea Barata Ribeiro, executiva da produtora O2 Filmes, responsável pela produção da minissérie Som & Fúria para a Globo: o título será cartaz nos cinemas muito em breve.

Feita em 2008 como minissérie para a rede dos Marinho, a produção foi concebida para ser justamente série de TV e longa-metragem.

No elenco, há um surpreendente Felipe Camargo, que vive o ator capaz de surtar em plena apresentação de Hamlet, Pedro Paulo Rangel, Dan Stulbach, como o diretor do teatro, bem ao modo secretário público, Regina Casé, outra funcionária pública da área cultural, de alto gabarito, mais Daniel de Oliveira e Maria Flor. Tem ainda Cecília Homem de Mello, produtora de elenco da O2, e Andréa Beltrão, atriz até as últimas consequências.

Som & Fúria é das melhores produções que a Globo fez nos últimos dez anos. Um primor. Baseada em texto canadense e melhor que o original, não ganhou espaço para uma segunda temporada na Globo. A direção da emissora não embarcou na sequência, apesar de todo o entusiasmo de Fernando Meirelles, o diretor.

Agora, vamos ao cinema.